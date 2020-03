Europeanen op het hart gedrukt thuis te blijven: ’Het zal hels zijn’

Ook in Groot-Brittannië wordt gehamsterd: een klant met een volle kar toiletpapier in Liverpool. Ⓒ AFP

Amsterdam - Van Tel Aviv tot Oslo en van Madrid tot Londen worden maatregelen getroffen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. De rode draad is dat mensen op het hart wordt gedrukt thuis te blijven. Want zelfs in het al zwaar getroffen Italië moet de piek van de epidemie nog volgen.