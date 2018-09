Koenders bezorgd over spanningen Jeruzalem

,,De-escalatie in woord en daad is dringend nodig'', stelde de minister vrijdag in een verklaring. Aanleiding daarvoor waren de aanslagen in de afgelopen weken in Jeruzalem en het plan van de Israëlische regering om illegale nederzettingen in Oost-Jeruzalem uit te breiden. ,,Ik roep partijen met klem op zich te onthouden van contraproductieve stappen, provocaties en retoriek die verdere escalatie in de hand werken'', aldus Koenders.

Volgens hem is het belangrijk dat de partijen op het hoogste niveau met elkaar in gesprek blijven. Die boodschap heeft hij deze week ook overgebracht aan de Israëlische minister Avigdor Lieberman van Buitenlandse Zaken, die Koenders opbelde om hem met zijn nieuwe functie te feliciteren. Koenders spreekt binnenkort ook zijn Palestijnse collega.

Koenders vindt het ,,hoopvol'' dat Israël donderdag voor het eerst sinds 2007 handelsverkeer heeft toegelaten van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever. Het ging om 8,5 ton komkommers. Die gingen bij Kerem Shalom de grens over via een containerscanner die door Nederland is betaald. ,,De handel in landbouwproducten is een eerste stap en hopelijk een opmaat naar meer'', aldus Koenders. Volgens hem moeten uiteindelijk de grenzen van Gaza open voor al het handelsverkeer ,,met inachtneming van de veiligheidszorgen van Israël''.