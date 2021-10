Tien verpleegkundigen van ziekenhuis Uden zijn zwanger: ’Dikke-buiken-parade’

In het Facebookbericht wordt de ’dikke-buiken-parade’ aangekondigd met een groepsfoto van de zwangere verpleegkundigen. Het is een bijzonder beeld, zeker als je bedenkt dat verpleegkundigen meestal zelf zwangere vrouwen helpen. Maar nu is het juist andersom.

De eerste medewerker is vorige week al bevallen, staat te lezen in de post. Zij staat dan ook niet op de foto. Ook de tiende ontbreekt.

„We hebben het niet met elkaar gepland”, zegt verpleegkundige Loes van Asseldonk tegen Omroep Brabant. Ze is zelf ook zwanger en bevalt in maart. De vrouwen vinden het juist grappig dat ze allemaal tegelijk een kindje verwachten. Grappend noemen ze de afdeling ’de bolle buikjes van B4-west’.

De zwangerschappen zorgen niet voor problemen op de afdeling, zegt van Asseldonk tegen de lokale omroep. De geboortegolf komt naar verwachting in februari. In die periode zijn er minder patiënten. ,,En we hebben lieve collega's die hebben gezegd dat ze extra kunnen werken. Dus we gaan het met elkaar oplossen, zodat we met z'n allen kunnen genieten.’’