FOTO’S: Limburg vecht tegen het water

Noodweer van ’eens in de 100 jaar’ geselt Limburg: ’We gaan nu alle pompen inzetten, alles!’

Dijkgraaf Patrick van der Broeck heeft woensdag zijn zorgen geuit over de voorspelde regenbuien in Duitsland en de gevolgen daarvan voor Zuid-Limburg. „Dit zijn buien van eens in de tachtig tot honderd jaar. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Een woordvoerder van Waterschap Limburg zegt dat beslote...