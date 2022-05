18 jaar cel en tbs voor doden Haagse rugbyster Renée: ’Het was mensonterend’

De rechtbank stelde dinsdag dat de feiten bewezen zijn en een lange gevangenisstraf op zijn plek is. „Het was mensonterend”, zo stelde de voorzitter van de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden 18 jaar cel en tbs. De officier van justitie nam uitvoerig de tijd om uit te leggen waarom T. niet werd vervolgd voor moord. Dit had te maken met het feit dat, ondanks een extra aangevraagd onderzoek van de familie, niet bewezen kon worden of Renée nog in leven was toen ze in brand werd gestoken.

Emotionele slachtofferverklaring

Nabestaanden en vele vrienden van de sportieve Renée, die net voor haar dood was aangenomen bij de Haagse brandweer, waren aanwezig in de rechtbank. Haar moeder wees erop dat het extra wrang was dat het uitgerekend haar nieuwe collega’s waren die het brandende lichaam moesten blussen. Vanwege de enorme belangstelling waren er een livestream en extra zalen met videoverbinding geregeld.

T., die daags na de dood van Renée werd opgepakt tijdens zijn werk met nog bebloede kleding aan, hoorde de uitspraak hoofdschuddend, soms huilend en met zijn hoofd in zijn handen aan. Tijdens de zitting drie weken geleden werd hij meermaals door de rechter gesommeerd op te houden met huilen. „Er zijn hier mensen die meer reden hebben om te huilen. Nu een grote vent zijn”, werd hem toegebeten. T. liet altijd weten zich niets te kunnen herinneren van de bewuste avond. De officier en experts maakten hier korte metten mee. T. zelf zei drie weken geleden na de zitting, waarin heftige videobeelden en geluidsfragmenten werden gebruikt als overduidelijk bewijs, dat het niet anders kon dan dat hij schuldig was.

De nabestaanden van Renée laten via hun raadsvrouw mr Ruth de Jager weten dat geen enkel vonnis recht doet aan de dood van hun dochter. Wat de familie wel fijn vond dat uit het vonnis bleek dat Ferry T. Volgens de rechtbank echt op zoek was naar een slachtoffer en dat zijn verhalen over op pad zijn om drugs te kopen niet worden geloofd. „Renée was ijzersterk en heeft hard gevochten om haar leven. Dit sterkt de nabestaanden. Toch doet geen enkel vonnis recht aan het verlies van hun dochter.”