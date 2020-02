Wilders en Graus doen aangifte tegen ’foute slachter’

RTL Nieuws publiceerde vorige week beelden waar te zien is hoe medewerkers van slachterij Westfort varkens mishandelen. Wilders heeft bij een politiebureau in Den Haag aangifte gedaan tegen deze dierenbeulen, volgens de PVV’ers.

„Deze mensen moeten hard aangepakt worden. Dit moet een signaal zijn dat de politiek dit niet pikt en dat rechters hard moeten straffen”, legt de PVV-voorman uit. „De aangifte is een eerste stap.”

Dierenliefhebber Graus pleit in de Kamer al jaren voor hogere straffen: „Er kunnen al hogere straffen worden opgelegd, maar rechters doen het niet. Wij willen dat mensen gevangenisstraffen krijgen, een beroepsverbod en een levenslang verbod op het houden van dieren privé.”

PVV-leider Geert Wilders staat de pers te woord bij het politiebureau waar hij samen met PVV-Kamerlid Dion Graus aangifte doet. Ⓒ ANP

Slachterij Westfort heeft na publicatie van de beelden laten weten direct maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. „Er kan geen enkel misverstand over bestaan: wij doen alles wat nodig is om herhaling te voorkomen. Dit is in lijn met de reputatie van ons bedrijf, dat gezien wordt als toonaangevend op het gebied van dierenwelzijn”, schrijft de onderneming in een verklaring.