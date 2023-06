Premium Het beste van De Telegraaf

IND loodst overlastgevers versneld door procedure Lik-op-stuk voor bus-slopers Ter Apel: asielverzoek afgewezen

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Vluchtelingen vertrekken met de bus naar opvanglocaties in de regio. Beeld ter illustratie: de mensen op de foto zijn niet de overlastgevers. Ⓒ ANP/HH

Ter Apel - Een groot deel van de asielzoekers die vorige maand een bus hebben gesloopt bij Ter Apel, heeft te horen gekregen dat hun asielverzoek is afgewezen. Immigratiedienst IND laat weten dat er 27 asielzoekers die zich in de bus hebben misdragen versneld door de procedure zijn gegaan. Van hen hebben er tien binnen twee weken al een afwijzing gekregen van hun asielverzoek. Eind deze maand is van die groep de procedure afgerond.