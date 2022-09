Premium Het beste van De Telegraaf

Kritische reacties op compensatie aardbevingen: ’Er kan meer schade ontstaan’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

In de Appingedamse wijk Opwierde worden hele huizenblokken gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd. Ⓒ ANP / HH

GRONINGEN - Tienduizenden Groningers die schade melden aan hun huis, krijgen vanaf volgend jaar een vaste schadevergoeding van vijfduizend euro. Dat geldt ook als eerdere, uitgekeerde schadevergoeding lager was. „Dan vullen we het alsnog aan tot dat bedrag”, liet instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dinsdag weten. Met deze aanvullende regeling voor het gebied waar de kans op grotere bevingsschade kleiner is dan nabij de kern van het gasgebied, is honderd miljoen euro extra aan schadevergoeding gemoeid, becijfert IMG.