Vrouwen lachen bikini uit: ’Mijn borsten zouden eruit vallen’

Wie de bikini van Fashion Nova (zie onder) van achteren bekijkt, merkt niets bijzonder. Maar vooraan valt het des te meer op: de bikini toont wel erg veel van de onderkant van de borsten.

Daardoor richt de discussie op sociale media zich op de vraag: is het wel mogelijk om daarmee te zwemmen?

Heel wat vrouwen lachen om de bikini op sociale media, die volgens hen alleen is „om te poseren langs het zwembad.” „Als ik zo’n borsten zou hebben, zou ik bang zijn dat ze eruit zouden vallen”, schrijft iemand. „Die bikini is gemaakt om foto’s mee te nemen, niet om mee te zwemmen.” Een andere gaat nog verder: „Dit is gewoon belachelijk.”

Eerder ontstond ophef over een bikini die, volgens de productomschrijving, niet in aanraking mocht komen met water. Dat verwacht je niet, stelden klanten bij wie behalve de bikini, ook het water ineens gif-blauw kleurde.

Bekijk ook: Deze bikini mag niet in aanraking komen met water