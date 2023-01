Lijkwagen gestolen met overleden man (47) er nog in

Het busje van het Collins & Stone uitvaartcentrum werd zaterdag gestolen en een dag later teruggevonden in Chicago, maar zonder het lichaam van Brown. Het lichaam werd pas maandagavond elders in Chicago teruggevonden nadat het zonder kist of lijkzak was gedumpt langs de kant van de weg.

Wat zich tussen het moment van de diefstal en de vondst van het lichaam heeft afgespeeld is vooralsnog volstrekt onduidelijk. De politie heeft de 23-jarige Deon Howard aangemerkt als verdachte. Rechercheurs zijn naar hem op zoek om duidelijk te krijgen wat er precies met het lichaam gebeurde en wat zijn motief voor de daad was. Amerikaanse media schrijven dat het niet duidelijk is of de motor van de wagen draaide op het moment van de diefstal.

De vindplaats van het busje en het lichaam liggen zo’n drie kilometer uit elkaar in de wijken ten zuiden van het stadscentrum van de Amerikaanse miljoenenstad. Het lichaam van de overledene is teruggebracht naar Rockford, op zo’n anderhalf uur rijden van Chicago. De familie van Brown is op de hoogte gebracht. De overledene had volgens Amerikaanse media twaalf kinderen en vier kleinkinderen.