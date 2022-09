Doden in Japan door tyfoon

Volgens Kyodo kwam een man van in de veertig om door een aardverschuiving en overleed een 29-jarige man nadat zijn auto in een waterreservoir was beland. Zeker zo'n 120.000 huishoudens zitten zonder stroom, doordat er elektriciteitspalen zijn beschadigd door een aardverschuiving.

De storm is inmiddels afgezwakt, maar er wordt later op zaterdag alsnog veel regen verwacht. Het Japanse nationale weerbureau waarschuwt voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen.

Eerder deze week vielen er meerdere doden en tientallen gewonden toen supertyfoon Nanmadol aan land kwam in Japan. In het westen van het land was er extreem harde wind en viel er een recordhoeveelheid regen. De autoriteiten hadden ruim 4 miljoen inwoners opgeroepen tot evacuatie vanwege de supertyfoon.