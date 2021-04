LIVE | Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin gesloten door autoriteiten

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het Janssen-coronavaccin werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

Het kan volgens de FDA maanden duren totdat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Tot die tijd is er alleen een fabriek in Nederland die de belangrijkste grondstoffen voor het vaccin kan maken.

In het rapport beschrijft de FDA verschillende mogelijke verontreinigingen. Zo werden belangrijke inspecties niet uitgevoerd en hygiënemaatregelen werden niet nageleefd. Verf bladderde er van de muren en er zaten barsten in containers waar productiematerialen inzaten.

Het rapport bevestigt ook berichten van diverse Amerikaanse media, dat miljoenen doseringen van het Janssen-vaccin onbruikbaar werden omdat er materiaal van het AstraZeneca-vaccin, dat er ook werd gemaakt, in het Janssen-vaccin terechtkwam. Inmiddels wordt het AstraZeneca-vaccin elders geproduceerd.

De Amerikaanse farmaciegigant Johnson & Johnson, waar Janssen onderdeel van is, zegt nog tien productielocaties voor hun vaccin op te willen zetten wereldwijd. Sinds vorige week wordt het Janssen-vaccin niet meer gebruikt in de Verenigde Staten, toen bleek dat het vaccin mogelijk ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes zou veroorzaken.

6.35 - India meldt wereldwijd dagrecord van ruim 300.000 besmettingen

In India zijn de afgelopen 24 uur ruim 300.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is wereldwijd de grootste dagelijkse stijging in een land sinds het begin van de uitbraak. In het Aziatische land overleden 2104 mensen aan de gevolgen van het virus.

Het aantal besmettingen steeg donderdag met 314.835. Het totale aantal bevestigde besmettingen staat nu op 15,9 miljoen in India. Het dodental is gestegen naar 184.657.

6.30 - Laatste kaarten Lowlands gaan in de verkoop

Iedereen die vorig jaar naast een kaartje voor Lowlands greep, krijgt een tweede kans. Donderdag vanaf 20.00 uur gaan de nog beschikbare tickets voor het festival in augustus in de verkoop.

De kaarten zijn beschikbaar gekomen nadat een aantal mensen een terugbetaling had aangevraagd voor hun ticket voor de editie van 2020. Die was binnen een aantal uur uitverkocht maar ging vanwege de coronapandemie niet door. Het overgrote deel van de festivalgangers heeft zijn ticket bewaard, maar een beperkt aantal is dus weer vrijgekomen. Volgens een woordvoerder gaat het om "een kleine 1500" kaarten.