LIVE | Omstreden Duitse coronaweg krijgt goedkeuring parlement

14.00 - Omstreden Duitse coronawet krijgt goedkeuring parlement

De omstreden wet die de Duitse regering de bevoegdheid geeft rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, zoals een avondklok en verdere contactbeperkingen, heeft groen licht gekregen van het Duitse parlement. Na de goedkeuring woensdag van de Bondsdag ging ook de Bondsraad, het hogerhuis, akkoord, melden Duitse media. De wet wordt van kracht zodra president Frank-Walter Steinmeier er zijn handtekening onder heeft gezet.

Bondskanselier Angela Merkel en haar regering kunnen dan buiten de deelstaten om zelf lockdowns en andere maatregelen opleggen. Merkel acht federale zeggenschap in de strijd tegen het coronavirus noodzakelijk, omdat de deelstaten geregeld minder streng optreden dan volgens haar nodig is.

De regering in Berlijn kan aan de ‘nationale noodrem' trekken en ingrijpen in gebieden met relatief veel besmettingen, zonder inspraak van de zestien deelstaten. Vooral bij de oppositie klinkt veel kritiek. De grootste oppositiepartij Alternative für Deutschland ziet de wet als een aanval op de grondwettelijke vrijheid.

Woensdag betoogden duizenden mensen in Berlijn toen er in de Bondsdag werd gestemd. Agenten gebruikten traangas en pepperspray, en pakte tientallen mensen op die zich niet hielden aan de coronaregels.

13.30 - Zorgautoriteit: ziekenhuiszorg nog verder in gedrang door corona

Nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle „kritiek planbare zorg” volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen.

Uit de rapportage die donderdag verscheen, blijkt een verdere verslechtering ten opzichte van vorige week. Toen gaf 31 procent van de ziekenhuizen aan de planning niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten.

Eerder op de dag noemde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de situatie al „absoluut zorgwekkend.” Vrijwel geen enkel ziekenhuis levert nog planbare zorg volgens de planning. Onder die noemer vallen ingrepen die wel nodig zijn, maar zonder blijvende schade voor langere tijd kunnen worden uitgesteld. Vorige week zei nog 4 procent hier wel in te slagen, nu is dat gedaald tot 1 procent. Een kwart van de ziekenhuizen levert helemaal geen planbare zorg meer.

13.30 - EMA en WHO gaan productieproces Russisch coronavaccin bekijken

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan in mei samen kijken naar het productieproces van het Russische coronavaccin Spoetnik-V. Het onderzoek is onderdeel van de procedures waarmee geneesmiddelen voor gebruik worden goedgekeurd. De inspectie van de vaccinproductie begint 10 mei en wordt door deskundigen van beide organisaties gezamenlijk uitgevoerd.

De vraag naar het Russische vaccin groeit. Het is relatief goedkoop, naar eigen zeggen effectief en relatief makkelijk te vervoeren of te bewaren. Ook West-Europese landen hebben belangstelling. Duitsland bijvoorbeeld wil volgens de premier van de deelstaat Saksen, Michael Kretschmer, in de zomer 30 miljoen doses hebben. Hij zei dat donderdag op bezoek in Moskou. Kretchmer zei dat zijn land op goedkeuring van de EMA wacht, maar de Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, heeft eerder al verklaard dat zijn land niet te lang kan wachten op goedkeuring door de EMA.

11.30 - Door corona 170.000 rechtszaken minder afgehandeld

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de rechtspraak. Vooral daardoor zijn vorig jaar 170.000 rechtszaken minder afgehandeld dan in 2019. In totaal werd in 1,37 miljoen zaken rechtgesproken. Een daling van 11 procent ten opzichte van 2019, meldt de Raad voor de rechtspraak in zijn jaarverslag.

Nadat vorig jaar het coronavirus in Nederland was uitgebroken, konden veel fysieke zittingen in maart, april en mei niet doorgaan. Ongeveer 14.000 misdrijfzaken bij de rechtbanken en ruim 3000 strafzaken bij de gerechtshoven konden niet worden behandeld. De ontstane achterstanden in misdrijfzaken zijn al grotendeels weggewerkt en naar verwachting uiterlijk eind dit jaar helemaal ingelopen.

Ruim driekwart van de bijna 1,4 miljoen afgehandelde zaken betrof civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (rechtbank, hof en kanton). 17 procent van de zaken was een strafzaak, de resterende 7 procent bestond uit bestuursrechtszaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

In 2020 zijn verder 675 wrakingsverzoeken ingediend, waarbij gevraagd wordt een rechter te laten vervangen door een andere vanwege vermoedens van partijdigheid. Daarvan zijn in totaal 17 wrakingsverzoeken gegrond verklaard. Dat is met 2,5 procent minder dan het gemiddelde van zo’n 3 procent.

10.30 - Van Dissel ziet na ’stabilisatie’ een nieuwe fase aanbreken

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen „lijkt af te vlakken” en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling wel binnenkort zal inzetten.

De bedbezetting in de ziekenhuizen bereikt volgens de berekeningen over één tot twee weken een piek. Van Dissel benadrukt dat de modellen wel „forse onzekerheden” kennen, dus de piek zou zich ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.

Van Dissel zei dat „een nieuwe fase” is aangebroken. „Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd”, schetste de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. „Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit.”

9.10 - Erasmus MC: alleen nog operaties die binnen twee weken nodig zijn

Het Erasmus MC in Rotterdam kan alleen nog operaties verrichten die binnen twee weken moeten plaatshebben om geen verdere gezondheidsschade te veroorzaken, meldt een woordvoerster.

Er wordt personeel uitgeleend aan corona-afdelingen en de ic-bedden liggen vol. „Met pijn in het hart” is daarom ook besloten tot een stop op de transplantaties van organen van levende donoren (aan bijvoorbeeld familieleden).

Het ziekenhuis bekijkt op 28 april hoe de zaken verder moeten worden aangepakt, maar zal de operatiemogelijkheden verruimen als het eerder kan.

8.35 - EU treft voorbereidingen voor rechtszaak tegen AstraZeneca

De Europese Commissie maakt zich op om vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter te slepen. Dat bericht nieuwssite Politico, die heeft gesproken met vijf EU-diplomaten.

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder coronavaccins levert dan afgesproken. Het doel van de rechtszaak zou zijn om het bedrijf te dwingen alsnog met de afgesproken hoeveelheden vaccins over de brug te komen, zegt een van de bronnen tegen de nieuwssite.

De commissie heeft de mogelijke juridische procedure woensdag aangekaart op een bijeenkomst van ambassadeurs. Toen zou er onder lidstaten veel draagvlak zijn geweest voor een rechtszaak. Twee diplomaten zeggen dat er later deze week een deadline is. Dan moeten EU-landen laten weten of ze AstraZeneca ook echt voor de rechter willen slepen.

7.01 - Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin gesloten door autoriteiten

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het Janssen-coronavaccin werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

Het kan volgens de FDA maanden duren totdat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Tot die tijd is er alleen een fabriek in Nederland die de belangrijkste grondstoffen voor het vaccin kan maken.

In het rapport beschrijft de FDA verschillende mogelijke verontreinigingen. Zo werden belangrijke inspecties niet uitgevoerd en hygiënemaatregelen werden niet nageleefd. Verf bladderde er van de muren en er zaten barsten in containers waar productiematerialen inzaten.

Het rapport bevestigt ook berichten van diverse Amerikaanse media, dat miljoenen doseringen van het Janssen-vaccin onbruikbaar werden omdat er materiaal van het AstraZeneca-vaccin, dat er ook werd gemaakt, in het Janssen-vaccin terechtkwam. Inmiddels wordt het AstraZeneca-vaccin elders geproduceerd.

De Amerikaanse farmaciegigant Johnson & Johnson, waar Janssen onderdeel van is, zegt nog tien productielocaties voor hun vaccin op te willen zetten wereldwijd. Sinds vorige week wordt het Janssen-vaccin niet meer gebruikt in de Verenigde Staten, toen bleek dat het vaccin mogelijk ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes zou veroorzaken.

6.35 - India meldt wereldwijd dagrecord van ruim 300.000 besmettingen

In India zijn de afgelopen 24 uur ruim 300.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is wereldwijd de grootste dagelijkse stijging in een land sinds het begin van de uitbraak. In het Aziatische land overleden 2104 mensen aan de gevolgen van het virus.

Het aantal besmettingen steeg donderdag met 314.835. Het totale aantal bevestigde besmettingen staat nu op 15,9 miljoen in India. Het dodental is gestegen naar 184.657.

6.30 - Laatste kaarten Lowlands gaan in de verkoop

Iedereen die vorig jaar naast een kaartje voor Lowlands greep, krijgt een tweede kans. Donderdag vanaf 20.00 uur gaan de nog beschikbare tickets voor het festival in augustus in de verkoop.

De kaarten zijn beschikbaar gekomen nadat een aantal mensen een terugbetaling had aangevraagd voor hun ticket voor de editie van 2020. Die was binnen een aantal uur uitverkocht maar ging vanwege de coronapandemie niet door. Het overgrote deel van de festivalgangers heeft zijn ticket bewaard, maar een beperkt aantal is dus weer vrijgekomen. Volgens een woordvoerder gaat het om „een kleine 1500” kaarten.