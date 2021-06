Facebook blokkeert vriendin Jürgen Conings na delen overlijdensbericht

Het account van de vrouw is voor 30 dagen geblokkeerd, omdat het bericht in strijd zou zijn met de richtlijnen van Facebook. „Content, groepen en pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen C., zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram”, zei een woordvoerder van het bedrijf eerder tegen persbureau Belga.

Komende zaterdag vindt de uitvaart van Conings plaats in Maasmechelen. Vrijdagavond is er mogelijkheid tot een laatste groet bij een uitvaartcentrum Papillon. De familie vraagt om rust. „Politieke statements zijn niet welkom op de begroeting”, klinkt het. De politie is op de hoogte en zal toezien of alles goed verloopt.

Politie en parket waren meer dan een maand op zoek naar de militair die meerdere virologen bedreigde, onder wie Marc van Ranst. De stoffelijke resten van Conings werden zondag toevallig gevonden in het Dilserbos. Een autopsie heeft ondertussen uitgewezen dat hij zelf uit het leven stapte.