'Geboortecertificaat tegen identiteitsfraude'

Gerard Schouw van D66 opperde dit donderdagavond, gesteund door Madeleine van Toorenburg van het CDA. Uit een politierapport bleek deze week dat Oost-Europeanen zich in Nederland inschrijven, in hun vaderland hun naam voor een habbekrats veranderen en zich opnieuw in Nederland inschrijven. Zo kunnen ze gemakkelijker aan eventuele vervolging ontsnappen en ook meerdere keren gebruikmaken van Nederlandse voorzieningen.

D66 en CDA snappen niet dat het geboortecertificaat niet meteen in de strijd tegen fraude wordt ingezet. Het kan gemakkelijk en snel, overweegt Schouw. En er is geen bezwaar. „Staatssecretaris Fred Teeven vraagt er wel om aan de mensen die dankzij het generaal pardon in Nederland mochten blijven en nu ook echt Nederlander willen worden.”

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil wachten tot er meer duidelijkheid over de hele kwestie is. Er is een 'feitenrelaas' toegezegd, maar dat zou pas over zes weken klaar zijn. Plasterk beloofde donderdag wel dat naar voren te schuiven, zodat de Tweede Kamer er nog voor het kerstreces over kan praten.