Alle Franse ski-resorts sluiten per direct om coronavirus

"Het skiseizoen eindigt vandaag", luidt de verklaring. "Vakantiegangers en professionals, we zijn allemaal gepassioneerd door het skiën, maar we moeten eerst de ernst van de situatie onder ogen zien." De meeste ski-oorden gaan normaal gesproken dicht in april of begin mei. De sluitingen komen drie weken voor de schoolvakanties in Frankrijk en Groot-Brittannië. Die periode geldt als een van de drukste van het Franse wintersportseizoen.

De Franse premier Edouard Philippe kondigde zaterdagavond al verregaande maatregelen aan voor heel het land. Zo moeten onder meer cafés, shops, restaurants en bioscopen dicht. De maatregelen zijn genomen om het besmettelijke coronavirus te beteugelen.

In Frankrijk zijn zeker 4400 mensen besmet geraakt met het virus. Ruim negentig mensen stierven aan de gevolgen.