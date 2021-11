Bende die miljoenen roofde van beroemdheden cel in na bekentenis

De ’Spookbende’ wist uiteindelijk voor zo’n 30 miljoen euro aan waardevolle spullen buit te maken. Omdat ze nergens dna of vingerafdrukken achterlieten, werden ze de Spookbende genoemd. Rechercheurs kamden letterlijk duizenden taxi’s uit op zoek naar een forensisch spoor dat naar de daders kon leiden. Uiteindelijk met succes. zo beschrijft Sky News.

Drie leden van de bende, die onder meer de steenrijke dochter Tamara van ex-F1-baas Bernie Eccelstone en oud-voetballer Frank Lampard ’bezocht’, moeten wel de gevangenis in, maar daarmee hebben de slachtoffers hun spullen nog niet terug. Het grootste deel van de buit, bestaande uit diamanten, sieraden en contanten, is nog steeds spoorloos. Dat geldt ook voor een vierde lid van de bende, verantwoordelijk voor de grootste serie thuisinbraken uit de Britse geschiedenis.

Horloges

Naast Tamara Ecclestone en Paul Lampard, zou ook bij de omgekomen eigenaar van voetbalclub Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, zijn ingebroken. Dat gebeurde in de weken voor Kerstmis in 2019. Lampard en zijn vrouw Christine werden beroofd van een kleine 70.000 euro aan horloges en sieraden, de schade voor de familie van Srivaddhanaprabha zou meer dan een miljoen euro zijn, waarvan iets minder dan de helft aan contanten.

Twee bendeleden zouden tegen de lamp zijn gelopen omdat ze buitgemaakte sieraden droegen. Maria Mester (48) zou zijn betrapt met een halsketting uit de collectie van Tamara Ecclestone, haar zoon Emil Bogdan Savastru (30) droeg een horloge van Srivaddhanaprabha.

Bij elke inbraak wist de bende veiligheidssystemen te omzeilen, uit het zicht te blijven van camera’s en zelfs menselijke bewakers te ontwijken. Er werden amper aanwijzingen achtergelaten als de rovers weer in de nacht verdwenen. De inbrekers namen het er wel van. Er werd veel geld uitgegeven in bijvoorbeeld Harrods en dure restaurants. Met de rest van de buit werd de wijk genomen naar het Europese vasteland.

Uitgeleverd

Drie bendeleden werden door rechercheurs door heel Europa achtervolgd, uiteindelijk gevonden en door de Italiaanse autoriteiten uitgeleverd. Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Maltese (45) en Alessandro Donati (44) bekenden schuld. Jovanovic kreeg 11 jaar, Maltese en Donati kwamen er iets genadiger van af, met een celstraf van acht jaar en negen maanden.

Ze werden uiteindelijk gepakt dankzij ouderwets politiewerk. De drie hadden vrijwel geen sporen achtergelaten. Op een paar wegwerpmobieltjes en wat schroevendraaiers was niets te vinden wat de politie naar de daders kon leiden. De enige aanwijzing: de mannen waren met een taxi vertrokken van een van de beroofde huizen, maar het registratienummer van de taxi was niet bekend. Er moest bij duizenden taxichauffeurs navraag worden gedaan en dat leverde uiteindelijk aanwijzingen op. Dankzij de informatie van de chauffeur en enkele bewakingscamera’s ontstond er een spoor.

Een vaag spoor, zo liet de politie weten, want de bendeleden waren voorzichtig: ze reisden apart, bleven in de schaduwen en droegen hoeden. Hun vermeende onaantastbaarheid bestond echter niet en toen ze uiteindelijk werden gepakt, uitten de inbrekers zelfs bewondering voor het doorzettingsvermogen van de rechercheurs. „Ze waren echt onder de indruk dat we hen hadden gevonden.”

Wat ze in Engeland hadden gedaan waren de inbrekers ook elders in Europa van plan. Er stonden meer kraken op het programma. Ook zou er nog een vierde inbreker zijn: de Serviër Ljubomir Romanov (40). Hij is nog voortvluchtig. Hij zou in Belgrado zijn, maar de Servische autoriteiten leveren hem niet uit. Romanov bedient zich van verschillende namen, zoals Daniel Vukovic, Alfredo Lindley en Ljubomir Radosavljevic.

Echter, zelfs met het achterhalen van Romanov zal het onderzoek nog niet voorbij zijn. Want dan zijn nog steeds de miljoenen aan buit zoek.