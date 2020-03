Coronapatiënte: ’Door besmetting kan ik mijn pasgeboren kleinkind niet zien’

Belinda vandaag in haar woning. „Ik ben benieuwd naar de reacties. Ik heb wel het idee dat als ik straks één keer hoest buiten, mensen meteen in de paniek schieten.” Ⓒ Eigen beeld

SOEST - Steeds meer mensen raken besmet met het ’Covid-19’ virus. Zo ook Belinda Schall (50), die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen tijdens haar ski-vakantie in Noord-Italië. Nu is het een kwestie van uitzieken terwijl zij met haar man, Rob de Vries (56), in thuisquarantaine zit.