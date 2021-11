Filmpje dat hoofddoek promoot na ophef verwijderd

Op sociale media heeft de mensenrechtenorganisatie, waar ook Nederland lid van is, berichten geplaatst waarin de hijab wordt geprezen als teken van diversiteit. Er is bijvoorbeeld een gesplitst beeld te zien van twee vrouwen, de ene bedekt en de ander niet, met de slogan: ’Diversiteit is schoonheid, de hijab staat voor vrijheid.’

Met name in Frankrijk, waar de scheiding tussen staat en religie heilig is, reageren politici woest op de boodschap. Parijs heeft de Raad van Europa gesommeerd om de boodschap te verwijderen. De Franse staatssecretaris Sarah El Haïry (Jeugd) claimt het als een succes: „Wij hebben onze afkeuring, deze campagne wordt ingetrokken.”

Ook in België is er vol onbegrip gereageerd. „Deze publicatie ondermijnt de strijd van vrouwen voor vrijheid”, reageert Europarlementariër Assita Kanko van de N-VA. „Als vrouw ben ik diep geschokt. Ik zal me altijd verzetten tegen diegenen die de vrijheid misbruiken om de onderwerping van de vrouw op te dringen.”

De hoofddoekenboodschap, onderdeel van een anti-discriminatieproject samen met de Europese Unie, is inmiddels verwijderd. De Raad van Europa stelt in een verklaring dat de inhoud de mening is van individuele leden van een inclusiviteitwerkgroep.

Europese Commissie

De Europese Commissie is als sponsor van de campagne behoorlijk in verlegenheid gebracht. Een woordvoerder laat weten dat Brussel geen bemoeienis heeft gehad met de inhoud. „De Commissie promoot geen religieuze kleding. Vrouwen moeten kunnen dragen wat ze willen, maar ook de vrijheid hebben om dingen niet te dragen.”