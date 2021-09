Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Tonny Wagenaar (1931-2021): van onderduiker tot judolegende

Tonny Wagenaar (1931-2021) Ⓒ Rene Bouwman

Elke week ontvallen ons bijzondere Nederlanders. In deze rubriek vertellen we het verhaal van een van hen. Als kleine jongen ontloopt Tonny Wagenaar de gaskamers, zijn half-Joods zijn redt hem van het kamp. Een bescheiden en bevlogen leven volgt, met een glansrijke carrière in het judo, innige vriendschap met Anton Geesink en zelfs thee bij Edith Piaf.