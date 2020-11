Voor het eerst in zes dagen weer meer coronapatiënten in ziekenhuis: ’Overall nog daling’

„Een hele lichte stijging, niets verontrustends”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In de afgelopen vijf dagen was het aantal opgenomen patiënten met 358 gedaald. Dat was iets sneller dan verwacht, aldus Kuipers. „Het was uit het lood en nu zie je een kleine correctie. Overall is er een daling. Stel dat morgen nog een keer plus 40 is, word ik daar niet zenuwachtig van.”

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de reguliere zorg met tientallen procenten af te schalen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS al meer dan een maand bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Inmiddels is het niet meer nodig om mensen naar Duitsland te verplaatsen.

Volgende week moet meer duidelijkheid komen over of de aangescherpte kabinetsmaatregelen effect hebben gesorteerd. In de zorgwereld is de hoop dat de uitgestelde reguliere zorg in december weer hervat kan worden.