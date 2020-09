Prijs voor onderzoek naar misofonie: woede om geluid smakken en slurpen

Denys vertelt erover in een filmpje dat Amsterdam UMC-UvA heeft gedeeld. In de afgelopen tien jaar heeft hij rond de 4000 mensen gezien die kampen met misofonie, letterlijk ’haat tegen geluid’. De ergernis is soms zo groot dat mensen hun woede en walging amper in toom kunnen houden.

Bij misofonie-patiënten lijkt een soort automatische filtering van geluiden minder goed te verlopen, hetgeen mogelijk leidt tot de heftige reacties.

De Ig Nobelprijs is een „alternatieve” Nobelprijs en wordt ieder najaar toegekend in verscheidene categorieën. Het is een prijs voor onderzoek dat in eerste instantie grappig aandoet, maar toch aan het denken zet.