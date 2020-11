Zware overstromingen en doden door tyfoon Vamco op Filipijnen

De Filipijnse president Rodrigo Duterte gaf donderdag overheidsinstanties de opdracht hulpacties te versnellen. Duterte verkortte zijn aanwezigheid bij een virtuele bijeenkomst met andere Zuidoost-Aziatische leiders, om zich op de schade van de tyfoon te richten. Hij hield nog wel een korte toespraak waarin hij opriep de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Op het eiland Luzon, waar de helft van de 108 miljoen inwoners van het land woont, vielen doden door onder meer verdrinking en het instorten van een gebouw. In Manilla zochten bewoners hun toevlucht bovenop ondergelopen huizen. Het zijn de zwaarste overstromingen in de stad in jaren. De kustwacht zwom in sommige buitenwijken door modderig water dat zo hoog als elektriciteitspalen stond. Reddingswerkers gebruikten rubberboten en geïmproviseerde vlotten om kinderen en ouderen in veiligheid te brengen.

Bijna 200.000 mensen werden geëvacueerd voordat Vamco woensdagavond aan land kwam met windsnelheden van 155 kilometer per uur. De kracht van de tyfoon is sindsdien afgekomen. De tyfoon volgde hetzelfde pad als tyfoon Goni eerder deze maand. Door die storm, wereldwijd de zwaarste van het jaar, kwamen 25 mensen om het leven en werden duizenden huizen verwoest.