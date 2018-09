SP wil af van 'toetsgekte” in het onderwijs

Scholen moeten af van de „toetsgekte” die is ontstaan, vindt de SP. De verplichte toetsen, zoals de eindtoets in het basisonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs en het mbo, zijn volgens de grootste oppositiepartij niet nodig en het is bovendien onterecht om een school erop af te rekenen. Daarnaast zadelt het scholen en leraren op met nog meer administratieve rompslomp.