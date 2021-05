Verdachte dodelijke steekpartij De Pijp twee weken langer in cel

Binnenland

OM verwacht vijfde aanhouding voor vergismoord Nijmeegse klusjesman

In de strafzaak over de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen op 6 juli 2020, verwacht het Openbaar Ministerie nog zeker één verdachte wegens de moord aan te houden. Daarnaast wil het OM misschien nog twee of drie vermeende autodieven vervolgen van bij de moord betrokke...