Moisander: 0-1 was domper

Aanvoerder Niklas Moisander van Ajax treurde woensdag na afloop van de thuiswedstrijd tegen Barcelona (0-2) voor de Champions League over twee momenten in de ArenA. „De 0-1 in de eerste helft was een domper, omdat we in die fase goed speelden”, zei de Fin. „Het was ook nog eens een lullige tegengoal. Na de rode kaart voor Joël Veltman in de tweede helft was de wedstrijd gedaan.”