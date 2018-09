Bezwaar tegen milieuzone Utrecht

Om te kunnen bekeuren is een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) nodig. Het ministerie van Infrastructuur is daar nog mee bezig. Volgens de stichting staat het nog helemaal niet vast of die wijziging doorgaat, aangezien er nog bezwaar gemaakt kan worden.

Dat de gemeente woensdag in de Staatscourant publiceerde dat er waarschuwingsborden komen, is volgens de stichting dan ook misleidend. „Straks hebben mensen hoge kosten gemaakt om hun auto te vervangen en blijkt dat achteraf niet nodig.”

Een woordvoerder van de gemeente zei woensdag dat er hoe dan ook per 1 mei zal worden gehandhaafd. „Als het bord niet op tijd is geregeld, zal Utrecht een lokaal verkeersbord gebruiken om toch te kunnen handhaven.” Vorige week startte Utrecht de campagne om automobilisten te waarschuwen voor de milieuzone. Utrecht is de eerste stad in Nederland die zo'n zone krijgt.

De SSLU is tegen de komst van de milieuzone. Die heeft te weinig effect volgens woordvoerder Kees van Oosten. De luchtkwaliteit in de stad zou er zelfs alleen maar slechter van worden.