Eerste zorgverzekeraars maken premie 2015 bekend

De premie voor de IZA GezondSamenPolis gaat voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering omhoog met bijna 9%. UMC verhoogt de premie van de basisverzekering met 16%.

De naturaverzekering van IZA komt uit op €92,60 (was € 85,15) per maand. Dat is een stijging van 8,8%. Voor de restitutieverzekering moet ook meer worden betaald, deze gaat €95,76 kosten (was €88,15). De aanvullende verzekeringen van IZA stijgen met 5% tot ruim 10%.

Meer weten? Hier vindt u de zorgpremies voor 2015 voor zover ze tot nu toe bekend zijn.

Forse verhoging

Zorgverzekeraar UMC doet er nog een schepje bovenop. De basisverzekering (restitutiepolis) gaat van € 85,25 naar € 98,90 per maand. Bij de aanvullende verzekeringen heerst een gemengd beeld: een wordt 4% duurder, een ander daarentegen 4% goedkoper. De meest uitgebreide, Extra Zorg4, wordt maar liefst 45% duurder.

Vorig jaar verlaagden zowel UMC als IZA de premies nog fors.

DSW was tot nu toe de enige zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het nieuwe jaar naar buiten heeft gebracht. DSW maakte bekend de premie voor 2015 gelijk te houden. Of andere zorgverzekeraars dat ook gaan doen, wordt binnenkort bekend gemaakt. Zorgverzeraars moeten hun klanten immers vóór 19 november aanstaande een nieuw aanbod doen voor volgend jaar.

Zorgalert

