VVD: wethouders in meer gemeenten aan de slag

Als gemeenten samenwerken, bijvoorbeeld met de inkoop van zorg, kunnen ze samen een wethouder aanstellen die de boel aanstuurt. Van Oosten denkt dat er zo minder bestuurders nodig zijn en dat er dus efficiënter met belastinggeld omgesprongen kan worden.

Verdere versobering van de wachtgelden van politici wil Van Oosten niet. Hij maakt zich nu al zorgen of de meest talentvolle mensen nog wel zin hebben in een openbaar ambt. Dat moet nog wel aantrekkelijk blijven, want er zijn veel nadelen. Het hoge afbreukrisico dat politici lopen op internet bijvoorbeeld, aldus Van Oosten.

Van Oosten wil ook dat de provincies de komende anderhalf jaar met plannen komen voor een modernere vorm van bestuur en een kleinere en slagvaardigere overheid. Hij denkt dat er best mooie plannen uit voort kunnen komen. Lukt dat niet, dan moet de minister maar weer aan zet komen.

Diens plannen voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (Noordvleugelprovincie) zijn gestrand door gebrek aan draagvlak. Gerard Schouw van D66 wil dat de minister zelf voor de zomer van 2015 met een plan komt voor het samenvoegen van provincies.