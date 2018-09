Japanse onderzoekers laten dode hoek auto's verdwijnen

Beamer

Dat klinkt makkelijker dan het is. Want het beeld van de camera wordt met behulp van een beamer naar een doorzichtige spiegel geprojecteerd. Die spiegel stuurt lichtstralen naar een retroreflectief scherm. Voor de bestuurder lijkt het alsof er door het portier naar buiten gekeken kan worden. Door de camera en spiegel op verschillende locaties te monteren, kun je verschillende delen van de auto 'doorzichtig' maken. Het retroreflectieve materiaal is onder andere bekend van zilveren bandjes op oranje gevarenhesjes.

Luchtvaart

Volgens de onderzoekers kan het systeem gebruikt worden in auto's, maar ook in vliegtuigen. Piloten zouden bijvoorbeeld door de vloer van de cockpit de landingsbaan kunnen zien. Land Rover heeft een soortgelijke techniek al in huis met de Transparent Bonnet. Land Rover gebruikt in hun geval camera's in de grille van de auto om de ondergrond te filmen. Die beelden worden vervolgens via het Head-Up Display op de voorruit geprojecteerd, waardoor de bestuurder een zogenaamd augmented reality-beeld van het terrein krijgt. Zo weet je precies waar de wielen zich bevinden tijdens off-road rijden.

