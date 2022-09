Beeld met drugs verstuurd vanuit Mexico, twee mannen aangehouden

De recherche kreeg een week eerder een tip van de Amerikaanse autoriteiten dat er vanuit Mexico, via de Verenigde Staten, een beeld was verstuurd naar een adres in Warmond. Het beeld met een gewicht van 16 kilo was in de Verenigde Staten onderschept. Uit onderzoek bleek dat er methamfetamine in was verwerkt.

Met hulp van de Amerikaanse autoriteiten konden politieagenten op Schiphol het beeld in ontvangst nemen. Via een ’gecontroleerde levering’ kwam de politie een woning in Warmond op het spoor.

Agent in burger

Een agent in burger leverde afgelopen woensdag het beeld af bij de geadresseerde, waarna een arrestatieteam de tweede mannen in de boeien kon slaan.

Wat de precieze hoeveelheid methamfetamine in het beeld is, wordt nog onderzocht. De twee verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris.