Veiligheidsregio overlegt over heropening supermarkt Twente

Supermarkteigenaar Raymond Berning moest na een politiebevel zijn supermarkt sluiten totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

ENSCHEDE - Plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Twente, Sander Schelberg, tevens burgemeester van het Overijsselse Hengelo, beslist donderdag of en zo ja wanneer supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen de deuren weer mag openen. Berning laat zijn voornamelijk Duitse klanten via Facebook weten dat de winkel vrijdagmorgen om 08.00 uur weer opent, maar de veiligheidsregio zegt dat daarover nog niets is afgesproken.