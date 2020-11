Geen vreugdevuren in Den Haag en Scheveningen tijdens jaarwisseling

Burgemeester Jan van Zanen Ⓒ ANP/ HH

DEN HAAG - De vreugdevuren in Den Haag en Scheveningen gaan deze jaarwisseling niet door. Vanwege de coronamaatregelen kan de benodigde evenementenvergunning niet worden verstrekt door de gemeente Den Haag. ,,Voor alle partijen is dit een domper”, schrijft de Haagse burgemeester Jan van Zanen dinsdag in een brief.