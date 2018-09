Wintersport voorpret in Tuschinski tijdens het  Freeride Film Festival

Het Freeride Film Festival is het grootste film festival op het gebied van skiën en snowboarden van Noord-Europa. In meer dan 6 zalen zijn 20 films te zien. Zo is er de Nederlandse première van Days Of My Youth, algemeen beschouwd als een van de beste freeride films van het moment. Ook de film Pretty Faces, met uitsluitend vrouwelijke freeriders en de eerste skifilm die is geproduceerd via crowdfunding, is één van de publiekstrekkers.

Uniek is ook de zaal die volledig is gewijd aan het Japanse snowsurfen, een zeer esthetische manier van snowboarden. Veel films in deze zaal beleven op het festival zelfs hun Europese première.

Veiliger skiën buiten de piste

Naast de vertoning van de beste freeride films, biedt het festival ook een aantal clinics voor de bezoekers, die zijn gericht op een zorgvuldige voorbereiding voor het vertrek naar de bergen. Rolf Westerhof van het Snow Safety Center geeft een inleiding over de lawinekunde en professioneel bergredder in de Zwitserse Alpen Menno Boermans, geeft een lezing over EHBO voor freeriders.

Filmmaker Allard Faas geeft tips hoe je zélf het beste een interessante ski- of snowboardfilm kan maken. Daarnaast is er een workshop door MeteoMorris, dé weerman voor freeriders. Hij geeft tips hoe je de beste sneeuw in de Alpen vindt.

De populariteit van het Freeride Film Festival verrast de organisatie van het evenement niet. Organisator Maurice Mommen, van freeride website wePowder.nl: "Off-piste skiën en snowboarden is de snelst groeiende tak van wintersport. De sport is dit jaar weer met 16% gegroeid. Steeds meer skiërs en snowboarders kiezen voor een afdaling buiten de pistes. Aan ons de taak om hen zo goed mogelijk te informeren. Dat doen we via clinics tijdens het Film Festival, maar vooral ook met de wePowder Safety Academy. Dit is een cursus die de deelnemers inzicht geeft in de risico’s die het buiten de piste skiën met zich meebrengt, en hoe je deze kunt beperken."

