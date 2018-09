Knutselen in Zuiderzeemuseum

Er is een binnenmuseum en een buitenmuseum. In het binnenmuseum wordt aan de hand van fotografie, streekdrachten en design de geschiedenis uitgelegd. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit het voormalige Zuiderzeegebied, zoals een kerk, visrokerij, winkels en woonwijken uit omliggende vissersdorpen.

Vandaag, zondag 9 november en volgende week, zondag 16 november, kan er in het binnenmuseum geknutseld worden. Onder begeleiding wordt er een kijkdoos gemaakt en een klomp wordt omgetoverd tot zeilboot. De knutselactiviteiten vinden plaats van 11.00 tot 16.00 uur. De kosten voor het maken van een kijkdoos en voor een zeilbootje zijn beiden € 2,50.

Het buitenmuseum wordt binnenkort omgetoverd tot Pietendorp. Meer dan 150 Pieten nemen 23, 29 en 30 november bezit van de 140 huisjes en slaan er hun kamp op.

Open: 10.00 tot 17.00 uur. Entree: €7,25, 4 t/m 12 jaar €4,35.

Adres: Wierdijk 17, Enkhuizen. www.zuiderzeemuseum.nl

