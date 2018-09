Zwarte Sint offline

Volgens RTV Oost heeft het vermoedelijk te maken met de commotie die rond het filmpje was ontstaan. Een aantal mensen was niet te spreken over de video die was gemaakt in het kader van de campagne 'Oooh kom er eens kijken'. Die campagne loopt nog, maar zonder de zwarte Sint.

Eén van de bedenkers van de campagne, Ilse Boers, zei eerder nog dat ze het zelf een 'heel grappig' idee vond: ,,We haken met dit filmpje in op de lopende Zwarte Pietendiscussie. De gemeente weet hier niks van."