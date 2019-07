Stamceldonatie: een gift voor het leven

Bart Selten met zijn honden. Ⓒ Jos Schuurman

Dankzij sociale media als Facebook en YouTube groeit en verjongt het stamceldonorbestand in ons land als kool. Daardoor kan de Stichting Matchis bekendmaken dat nu – halverwege het jaar van 2019 – er al 100 matches zijn gemaakt. In 2017 werd dat aantal in een heel jaar gehaald. Stamceltherapie kan levensreddend zijn voor patiënten met bloedkanker – leukemie – en andere vormen van ernstige bloedaandoeningen.