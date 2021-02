’AstraZeneca-vaccin eerst naar ouderen van 60 tot 65 jaar’

Ook kiest de raad er nu duidelijk voor om het AstraZeneca-vaccin niet te bestemmen voor ouderen van 65 jaar en ouder.

De Gezondheidsraad adviseert verder medische risicogroepen met het Astra-vaccin in te enten, afhankelijk van hun risico op ernstige ziekte en sterfte door corona.

Het demissionaire kabinet neemt vrijdag een besluit naar aanleiding van het advies. Het vaccin van AstraZeneca is vanwege leveringsproblemen van de farmaceut in het eerste kwartaal schaarser dan voorzien. Er zijn de eerste drie maanden niet de bestelde 4,5 miljoen, maar slechts 1,4 miljoen doses van beschikbaar. Daardoor moet het kabinet scherper kiezen. Andere optie is om eerst zorgmedewerkers te vaccineren die met de meest kwetsbare groepen werken en die nog niet zijn gevaccineerd.

Het vaccin van AstraZeneca is werkzaam bij volwassenen en medische risicogroepen. Bij 55- plussers is de werkzaamheid nog niet goed bekend omdat zij niet zo talrijk deelnamen aan de klinische studies. De Gezondheidsraad gaat er echter wel van uit dat vaccin geschikt is voor mensen tot 65 jaar. Bij oudere mensen werkt dit vaccin minder goed dan de vaccins van Pfizer en Moderna.