Regen van woensdag bracht weinig verlichting

De meeste regen viel woensdag in het westen, midden en noorden van het land. De provincie Noord-Holland kreeg met de meeste neerslag te maken. Op grote schaal is daar 20 tot 40 millimeter gevallen en lokaal zelfs meer dan 50 millimeter. In Alkmaar is zelfs 62 millimeter gemeten.

In de avond trokken zware buien over Groningen en Drenthe, waarbij lokaal ook meer dan 30 millimeter viel. Ook de provincie Utrecht kreeg toen 10 tot 40 millimeter regen te verwerken door stil hangende buien.

Grote delen van Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel kwamen er bekaaid af met neerslaghoeveelheden van slechts een paar millimeter. Juist in deze gebieden is, samen met Zeeland, sprake van het grootste neerslagtekort. Dat is inmiddels opgelopen tot boven de 300 millimeter. De droogte daar is dan ook niet verlicht, constateert Weeronline, want de 1 tot 10 millimeter regen die gevallen is, is binnen enkele dagen weer verdampt.