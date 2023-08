Bij Vught ontsnapte gevangene weer achter de tralies

Over de aanhouding en waar de man naar op weg was zijn geen verdere details bekendgemaakt door de politie. Volgens BN De Stem was de man onderweg van de gevangenis in het Zeeuwse Middelburg naar die van Grave, in Noord-Brabant. Na zijn ontsnapping zou hij volgens de krant gezien zijn in de trein vanuit Vught naar Den Bosch. Hij zou gebeld hebben met een geleende telefoon van een andere reiziger.

Het Brabants Dagblad had eerder gemeld dat de gedetineerde de benen had genomen toen de cellenbus stopte bij de Groensteeg, vlak bij de A2, voor een plaspauze.