Brussel staart in de afgrond

De Turkse president Erdogan wordt ontvangen door de voorzitter van de Europese Raad, de Belg Charles Michel. Ⓒ foto EPA

BRUSSEL - De EU staat in volle crisismodus. Op de dag dat de Europese Commissie precies 100 dagen in het zadel zat, overschaduwden actuele problemen volledig de ambitieuze plannen die president Von der Leyen nog maar drie maanden geleden in haar hoofd had.