Hartfalen, reuma, overgewicht én corona: huisarts gaf Jos (91) al op, maar ze overleefde alles

Jos van der Weerd: ,,Boven de negentig mag je de hele dag op je tablet zitten hè.’’ Ⓒ erna faust

Eerste paasdag 2020. Jos van der Weerd kreeg de uitslag van haar coronatest binnen: positief. Covid-19, bovenop een waslijst aan ’onderliggend lijden’. Maar de 91-jarige bewoonster van woonzorgcentrum De Raatstede in Heerhugowaard vocht zich er doorheen en een jaar later is ze er nog steeds.