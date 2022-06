Naar Spanje? Dat kan nu ook zonder coronapas

Volgens het ministerie van Gezondheid in Madrid is besloten tot de versoepeling vanwege de ’verbetering van de epidemiologische situatie’ in Spanje en andere Europese landen, en vanwege de hoge vaccinatiegraad in het land. In de afgelopen zeven dagen werden in Spanje 282 mensen van zestig jaar of ouder positief getest op het coronavirus. Mensen van onder zestig hoeven zich al enige tijd niet meer te laten testen op het virus of in quarantaine te gaan.

Ook is de situatie in Spaanse ziekenhuizen verbeterd ten opzichte van eerder gedurende de pandemie. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in bejaardentehuizen en zorginstellingen.