68 hanen gedumpt in Kippenbos

Het gebeurt meerdere keren per jaar dat ’overbodig’ pluimvee wordt achtergelaten op het terrein langs de Peilmolenweg, dat bekend staat als het Kippenbos. „Dit keer hebben we 68 hanen en twee kippen geteld. Dat aantal is in vergelijking met eerdere dumpingen extreem”, zegt Gerrit de Boom van Dierenambulance Vianen.

De Boom ziet het somber in voor de dieren. „Nu er vorst op komst is, is hun overlevingskans hier nihil. Maar vanwege de uitbraak van vogelgriep in de regio zijn alle opvangmogelijkheden in de buurt gesloten. Ook in andere delen van het land zit niemand op de dieren te wachten uit angst dat ze het virus meenemen.”

Ook poeliers zullen volgens hem niet happig zijn om het gevogelte als voedsel op de markt te brengen. „De hanen en kippen leven nu in het wild en dat brengt allerlei risico’s met zich mee. Daar gaan ze hun vingers echt niet aan branden.”

Veel pluimveehouders zitten volgens De Boom in hun maag met hanen en beschouwen de dieren als nutteloze stoorzenders. „Hanen leggen geen eieren, zorgen niet voor nakomelingen en gaan dan haantjesgedrag vertonen. Dat is de reden dat ze vaak worden gedumpt.”

Van eerdere verwaarlozing is geen sprake, zegt De Boom. „Er lopen bijzondere exemplaren tussen die mogelijk gebruikt zijn bij shows. Maar als er een paar veren verkeerd staan, zijn ze daarvoor ook niet meer interessant.”