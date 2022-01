Enge beelden: vrachtwagen bungelt boven gigantisch hoog ravijn

De vrachtwagen gleed een paar dagen geleden gedeeltelijk van de klif toen de chauffeur zijn vrachtwagen probeerde te manoeuvreren op de smalle bergweg. De cabine van de vrachtwagen hing in een zorgwekkende positie over de rand van de klif.

Uiteindelijk heeft het drie dagen geduurd voordat de vrachtwagen kon weggesleept. De chauffeur is met de schrik vrij gekomen, hij kon uit de cabine klauteren. De man was in de hachelijke situatie terechtgekomen doordat hij „de route van zijn navigatie-systeem had gevolgd.” Toen de weg te smal werd wilde hij achteruit rijden.

Bekijk de beelden van de vrachtwagen in de tweet van dagblad People’s Daily hieronder: