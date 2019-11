Helikopter Zuid-Korea crasht, zeven vermisten

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden na een vliegtuigcrash bij een eilandengroep tussen Japan en Zuid-Korea. Ⓒ AFP

SEOUL - Een Zuid-Koreaanse brandweerhelikopter met zeven mensen aan boord is donderdagavond (lokale tijd) in zee gecrasht vlakbij de eilandgroep Dokdo. De lokale kustwacht en eigenaren van privéboten zoeken in het gebied naar overlevenden. Ook het ministerie van Defensie helpt bij de reddingsactie met boten, vliegtuigen en duikers.