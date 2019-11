Acht handgranaten in Lith gevonden

De politie deed donderdagochtend vroeg een inval in het kamp in een groot onderzoek naar een criminele familie in Oss. Ook in een woning en een bedrijf in Oss en een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar deed de politie onderzoek. In het chalet in Sumar vonden agenten een vuurwapen onder een matras.

Bij een inval op een woonwagenkamp in Oss werden vorige week automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen, van 55, 48 en 26 jaar, werden aangehouden. De 48-jarige man is Martien R., die geldt als de 'godfather' van Brabant.

Bij de acties van donderdag in Lith en Sumar hoopte de politie een vierde verdachte aan te houden, maar die werd niet aangetroffen.

De doorzoeking in Lith gaat vrijdag verder. De bewoners van het kamp zijn elders ondergebracht. De doorzoeking van het chalet op het vakantiepark is klaar. De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat het vakantiepark op geen enkele manier kan worden gelinkt aan de criminele activiteiten van de familie.