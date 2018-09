Lijk laatste Concordia-slachtoffer gevonden

Het cruiseschip Costa Concordia kapseisde op 13 januari 2012 bij het eilandje Isola del Giglio voor de kust van Toscane. In juli werd het scheepswrak naar Genua gesleept om te worden gesloopt. De ramp heeft aan 32 mensen het leven gekost.

Na de ramp is uitgebreid naar slachtoffers gezocht, onder meer met duikers. Rebello werd toen niet gevonden omdat zijn lichaam verborgen zat achter meubels die bij de ramp zijn omgevallen. De kok Rebello had doorgeleerd voor chef, maar werkte op de Costa Concordia als kelner om geld te sparen. Zijn grote droom was het om in Mumbai een eigen restaurant te openen. Hij laat een vrouw en een kleuter achter. Voordat hij zelf omkwam, heeft hij zo'n 300 mensen gered, aldus de krant La Stampa.