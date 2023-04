Premium Het beste van De Telegraaf

Britse toeriste in 2013 met tientallen messteken vermoord Keert ’woonbootkiller’ Richard de W. na tien jaar in Indiase cel terug naar Nederland?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Richard De W. Ⓒ Getty Images

JAMMU - Een 53-jarige Nederlander die al tien jaar in voorarrest zit in India nadat hij in 2013 bekende een Britse toeriste met tientallen messteken te hebben afgeslacht, wil zo snel mogelijk terugkeren naar ons land om behandeld te worden voor zijn psychische problemen. Richard de W. heeft bij het Hooggerechtshof in New Delhi een formeel verzoek ingediend omdat zijn gezondheidssituatie naar eigen zeggen snel achteruitgaat.