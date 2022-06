Oorlog in Oekraïne Dag 123 van de invasie LIVE | Kiev getroffen door kruisraketten

Kiev. Ⓒ ANP / SIPA USA

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Russische troepen hebben zaterdag de evacuatie gestaakt van burgers die zich schuilhielden in een chemische fabriek in de Oekraïense stad Severodonetsk. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.